Management Jebroer: 'Wij spelen de nummers die wij willen spelen'

Still uit de videoclip van 'Engeltje' (foto: ROQ 'N Rolla Music)

"Natuurlijk gaan wij daar geen gehoor aangeven", zegt Babek Arjang Far, manager van Jebroer. "Tim Kamman (de echte naam van Jebroer red.) heeft dit nummer gemaakt met betrekking tot zichzelf. Het is niet gemaakt om andere te beledigen."

Volgens het management zijn er heel veel mensen die zijn muziek wel kunnen waarderen. "Al die mensen die roepen dat hij dit niet moet spelen, maken het alleen maar groter. We hebben respect voor iedereen, maar wij spelen gewoon de nummers die wij willen spelen."

SGP Middelburg

De SGP Middelburg had een verzoek neergelegd bij de organisatie van City of Dance waarin zij vroegen of zij willen doorgeven aan Jebroer of hij de nummers Kind van de duivel en Engeltje niet wil spelen.

Jebroer treedt zaterdagavond tijdens City of Dance op van 23:30 tot 00:00 uur.

