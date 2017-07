Zwin College onder financieel toezicht geplaatst

Op de school zitten komend schooljaar 864 leerlingen terwijl voor een gezonde middelbare school 1200 leerlingen nodig zijn. De inspectie houdt het komende schooljaar het Zwin College extra in de gaten. Ook moet de school in Oostburg een verbeterplan opstellen en kijkt de inspectie mee.

Verrast

Directeur Neefs is verrast door het besluit van de inspectie. "We hebben uiteraard wel gesproken over dit voornemen, maar een officiële brief heb ik nog niet ontvangen." De schooldirecteur vraagt het Rijk om vooral te kijken naar de bijzondere situatie in Zeeuws-Vlaanderen.

Naast de krimp wijst Neefs op de zevenhonderd scholieren die in België hun heil zoeken, het zogenoemde 'weglekken' van leerlingen uit Zeeuws-Vlaanderen. Als er geen financiële hulp van het Rijk komt, moet de school binnen twee jaar sluiten, zo verwacht Neefs.

