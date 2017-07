Voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen luidt de noodklok

De Rede in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om het Zwin College, De Rede en Reynaert College. Door dalende leerlingenaantal wordt het lastig alle drie de scholen overeind te houden. "Als er niks gebeurt, dreigt sluiting van één of meer scholen,"staat in een gezamenlijke verklaring.

Reistijden

Tegelijkertijd vinden de schoolbesturen dat sluiting van één van de scholen geen optie is. "Sluiting van één of meerdere scholen leidt voor honderden leerlingen tot lange reistijden, van drie kwartier tot bijna twee uur, enkele reis, en hoge vervoerskosten."

Persconferentie in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

België

Volgens de scholen ligt noodgedwongen uitstroom naar Belgisch onderwijs ligt voor een deel van de jongeren voor de hand. "Maar dit heeft gevolgen voor de onderwijsstructuur in de regio. Denk aan kinderopvang, primair onderwijs, mbo en hbo, " aldus de scholen.

Acht jaar

De schoolbesturen zetten nu samen met de gemeentes Terneuzen, Sluis en Hulst en de provincie in op een toekomstplan."Het gaat volgens de scholen niet alleen om de toekomst van onderwijs in de regio. " Zo worden bijvoorbeeld de gevolgen van leerlingendaling ernstiger als ook andere voorzieningen moeten sluiten. Daarom is ruimte nodig voor de uitwerking van een breed plan met aandacht voor facetten als leefbaarheid en economische ontwikkeling. Dit vraagt bovendien een lange adem omdat bepaalde effecten pas na ongeveer 8 jaar merkbaar zijn in het voortgezet onderwijs." aldus de scholen.