Bij Peetman & The Beefcake Barbers staan de neuzen dezelfde kant op

Peetman & The Beefcake Barbers - I Got Up

Klein wereldje

De bandleden waren geen onbekenden voor elkaar. Peetman: "Voordien kenden we elkaar niet heel goed, maar we kwamen elkaar wel eens tegen bij Omroep Zeeland en Songs From The Heart in De Spot. Ik volgde de band al toen die nog Steady New Sounds heette. Je kent elkaar, het is een klein wereldje."

Echosonic

Aan het bestaan van Echosonic kwam een abrupt einde. Marc Blom: "We hadden niet meer de inspiratie om verder te gaan. Het was wel heel lastig na al die jaren, maar onderling zijn de verhoudingen absoluut goed."

Marc nodigde Peetman uit om een keer iets samen op te nemen. Peetman: "Ik zei gelijk ja. Eerst zouden we een nummer van mij opnemen, maar het werd een sessie in de oefenruimte, samen met bassist Loek van der Linde en gitarist Ziggy Marlissa. En daar kwam iets uit."

Naam

Ze zochten een naam waaruit meteen zou blijken dat het geen nieuw bandje is maar een samenvoeging. Peetman: "Je zoekt naar iets gemeenschappelijks en al gauw ging het gesprek over Amerikaans showworstelen. Ik moest denken aan Brutus "The Barber" Beefcake, dat allitereert lekker en zo is het gekomen. We vonden de naam belachelijk genoeg."

Doorzetten

Het nummer I Got Up gaat over doorzetten. "Dat zie je ook in die worstelpartijen. Je kan neergeslagen worden, maar het gaat er altijd om dat je weer opstaat. Dat is geen schande."

Ik denk dat we niet eens gezocht hebben naar een sound. Het wàs er gewoon."" Marc Blom - drummer Peetman & The Beefcake Barbers

Bluesrock

Qua muziekstijl stonden de neuzen van de bandleden al gauw dezelfde kant op. "Dit is iets waar we met z'n vieren op zijn gekomen. Het is typisch iets dat ik niet alleen kon doen." Marc: "Ik denk dat we niet eens echt gezocht hebben naar een sound. We zijn gewoon gaan spelen. Het wàs er gewoon. Tijdens de repetities hadden we al heel snel het idee zo moet het worden."

Wat Peetman betreft smaken de sfeer en de gezelligheid van de band naar méér. Nu is het wachten op uitnodigingen voor optredens. Marc: "Live spelen zie ik wel erg zitten. Zeker weten."

