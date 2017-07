Buren 'Horrorhuis' geschokt over foto's op Funda

De staat van het huis is erbarmelijk, vindt ook de makelaar die het huis erop heeft gezet. "Daar adverteren we ook netjes mee. Wij verkopen het pand gewoon zoals het er uitziet", zegt een medewerker van Aerssens & Partners. "Door alle aandacht verwachten we veel kijkers, iedereen springt er nu op. Het is overweldigend."

Geschokt

Dat er veel belangstelling voor het pand is, merken ook de bewoners in de Molenstraat. "Ik ben geschokt. Ja mensen, dat is het enige juiste woord. Geschokt", schrijft iemand op haar Facebookpagina. "Het is niet nodig om deze foto's die zo persoonlijk en zo veelzeggend zijn over de laatste bewoner, te plaatsen om het karakter en huidige staat van de woning te beschrijven." Ook andere buurtbewoners delen die mening.

Mark Faasse van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars vindt dat de makelaar weinig blaam treft. "Het schenden van de privacy is core-business van makelaars. Het wordt makelaars vaak verweten dat een woning te mooi wordt aangeprezen. Nou, dit is het tegenovergestelde en zijn eerlijke foto's. Het zijn misschien niet de fijnste foto's, maar dat is niet het pakkie-an van de makelaar."

De woning moet 67.500 euro opleveren.