Sprookjesboom maakt van alles los op Façade

''Ik twijfelde niet; ik dacht dat het een échte boom was,'' zegt een man die met zijn gezinnetje een dagje in Middelburg is. Toch liep hij even naar de boom van Anne de Vries en raakte hem aan. Toen merkte hij dat het een kunstboom was. Het was hem niet eerder opgevallen dat de boom geen bladeren heeft en ook niet dat de boom een eng gezicht heeft. ''Het is mooi gemaakt. Net echt. Maar toch wilde ik de boom even voelen. Normaal gesproken loop ik niet zomaar naar een boom om hem te voelen.''



Het is precies wat de organisatie van Façade wil bereiken: de kunst moet mensen intrigeren. ''En zorgen dat ze gaan praten over de vragen die de kunst oproept,'' zegt Façadedirecteur Kathrin Ginsberg. Over de boom van Anne de Vries wordt zeker gesproken. Maar ook over het beeld van Henk Visch.

De boom van Anne de Vries maakt heel wat los (foto: Omroep Zeeland)

Zijn Das Kino is een enorm beeld van 3.60 meter. Toch zie je het bijna over het hoofd omdat het op het lager gelegen pleintje aan de Nieuwe Brug is gezet. De ogen van het beeld zijn naar binnen gericht, alsof wij niet mogen zien wat er zich allemaal afspeelt.

Op het pleintje aan de Nieuwe Burg zit dit beeld van 3.60 meter ´verstopt´ (foto: Omroep Zeeland)

De boom en Das Kino zijn twee van de twintig kunstwerken die op de route te zien zijn. De tocht neemt de bezoekers stiekem mee op een mooie stadswandeling. Ze komen op plaatsen waar ze anders niet direct zouden komen.

Façade duurt nog de hele zomer en een deel van het najaar. Op 5 november is de laatste dag.