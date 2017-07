Hulstenaar met geweld bestolen

Politie pakt verdachte van diefstal met geweld op (foto: Politie)

De 32-jarige Hulstenaar kwam rond 2.30 uur uit een café. Eenmaal buiten op het plein in hartje Hulst kreeg hij klappen en werd zijn telefoon gestolen.

Agenten waren snel ter plaatse en verleenden eerste hulp. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.

Verdachte opgepakt

In een ander café in Hulst is even later, op basis van getuigenverklaringen, een 22-jarige man opgepakt. Deze verdachte, een bekende van de politie, heeft de nacht doorgebracht in een politiecel en zal vandaag worden gehoord.

De politie vraagt mensen die getuige zijn geweest van het incident om zich te melden.