'Ongeluk sleper tijdens moment van onoplettendheid'

Het ongeluk in de Sloehaven in Vlissingen waarbij de opvarende van een sleepboot zwaargewond raakte, gebeurde tijdens een moment van onoplettendheid. Dat concludeert de Onderzoekersraad voor Veiligheid. Het incident vond plaats in december.

Sleepboot (foto: HV Zeeland) Het ongeluk gebeurde toen de havensleepboot in de Sloehaven een sleepverbinding tot stand bracht met een binnenkomend zeeschip. Bij het binnenhalen van de sleepdraad ging het mis. Ernstig gewond Volgens de Onderzoeksraad hoorde de kapitein door een moment van onoplettendheid bemanning niet roepen toen de draad strak kwam te staan en brak. Een 24-jarig bemanningslid uit Schoondijke werd geraakt. Hij raakte ernstig gewond aan zijn hoofd.