Zeeuws Elftal houdt lang stand tegen ADO

Na een kwartier spelen kwamen de beste spelers van Zeeland verrassend op voorsprong. Spits Steve Schalkwijk van VC Vlissingen werd diep gestuurd, omspeelde de doelman en kon vervolgens simpel de 1-0 binnen schuiven. Die stand bleef tot vlak voor rust op het scorebord staan, maar toen mocht ADO Den Haag een vrije trap nemen na een overtreding van Reguillo Vandepitte (Hoek). Danny Bakker schoot de bal vervolgens in de kruising.



Nouri

Na 34 minuten werd het spel stilgelegd om te klappen voor Ajax voetballer Abdelhak Nouri. Nouri, die voetbalde met rugnummer 34, zakte afgelopen zaterdag in Oostenrijk in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen met hartritmestoornissen en belandde op de intensive care. Later werd duidelijk dat hij ernstige en blijvende hersenschade heeft.

Spelers en publiek klappen in de 34e minuut voor Abdelhak Nouri (foto: Omroep Zeeland)

In de tweede helft kwam er een bijna compleet nieuw Zeeuws elftal in het veld, maar ook die spelers boden ADO Den Haag goed tegenstand. Tot de 86e minuut bleef het 1-1, maar toen wist Mats van Kins toch de scoren. In de absolute slotfase zorgde Sheraldo Becker na een fout van doelman Dennis Uyl ook nog voor de 1-3.

Doelman Dennis Uyl kijkt teleurgesteld, nadat ADO Den Haag het derde doelpunt heeft gemaakt (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws Elftal - ADO Den Haag

15' Steve Schalkwijk 1-0 39' Danny Bakker 1-1 86' Mats van Kins 1-2 90' Sheraldo Becker 1-3

Opstelling Zeeuws Elftal (1e helft)

Van Belzen, Wilson, Milton Roemeratoe, Siereveld, Gooding, Vandepitte, Hollemans, Wolff, Hoessein Bouzambou, Doesburg,Schalkwijk

Opstelling Zeeuws Elftal (2e helft)

Uyl, Renzo Roemeratoe, Fitsch, De Vlieger, Gooding, Dorst, Van Tiggele, De Kroo, Van der Poel, Franse, Wissel



Dit was het laatste van drie oefenduels die ADO Den Haag in Zeeland speelde. Maandag won de ploeg van trainer Alfons Groenendijk met 0-7 van Serooskerke. Woensdag werd Bruse Boys met 1-13 verslagen. Het Zeeuws elftal komt deze zomer nog een keer in actie. Op zaterdag 22 juli is Willem II in Veere de tegenstander.