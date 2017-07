Welk drankje moet je deze zomer gedronken hebben?

VLISSINGEN - Kent u 'm al, de Dark 'n Stormy? De cocktail met rum en limoen is dit jaar de trend op de Zeeuwse terrassen. Maar er is meer, want ook Gin & Tonic is onverminderd populair en ook naar drankjes zonder alcohol is veel vraag.

De Dark 'n Stormy is volgens Reinoud Schiewold van Brasserie Jong in Vlissingen verfrissend. ''En eenvoudig te maken en kan simpel worden aangepast op je eigen smaak. Daarnaast is de cocktail bijzonder exotisch en een goede dorstlesser! Qua garnering gebruik je natuurlijk limoen, maar wij vinden een paar takjes verse munt ook een fijne zomerse toevoeging!" Dark 'n Stormy (foto: Omroep Zeeland) Zin in de Dark 'n Stormy? Hier het recept van Reinoud:



Ingrediënten

- 50 ml bruine rum

- 200 ml gemberbier

- 1 limoen (voor sap en een partje ter garnering)

- Plakje gember

- Takje verse munt



Bereidingswijze

Voor wie het thuis wil maken en geen professionele shaker heeft: doe alles bij elkaar in een groot glas en vervolgens goed roeren! De garnering natuurlijk daarna, op het allerlaatst. Daarnaast doen volgens Reinoud ook de Gin & Tonics het nog altijd ongekend goed: ''Die gaan het hele jaar door heel goed, maar het is natuurlijk ook een op en top zomerdrankje.'' Hij kiest als echte Zeeuw natuurlijk voor een versie uit de buurt: ''Wij gebruiken een gin, gemaakt met water uit de Oosterschelde en gebruiken ook een garnering van verse zeekraal. De ideale combinatie tussen droog en fris.''



Natuurlijk denkt Reinoud ook aan de mensen die geen alcohol willen drinken. Voor hen suggereert hij een limonade gemaakt van rozenolie. Hij garneert het drankje vervolgens met vers zomers fruit. ''Een fijne, frisse dorstlesser, die ook zonder alcohol goed uit de verf komt deze zomer!''