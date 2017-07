Nieuwe sport in Zeeland: boogschieten te paard

In Hongarije wordt de sport vaker beoefend en daar ging Hendriks heen om het te leren. In Sint-Annaland heeft hij nu een groep liefhebbers verzameld aan wie hij les geeft.

Meteen leuk

Volgens de trainer is het moeilijk om echt goed te zijn in het boogschieten te paard, maar is het ook voor beginners meteen leuk om te doen. "Een pijl schieten is vrij eenvoudig, dan heb je nog lang niet de goede techniek maar je kunt al wel raak schieten."

De deelnemers zijn veelal mensen die al konden paardrijden en het boogschieten nu erbij leren. Tijdens de training wordt daarom altijd begonnen met een les boogschieten en daarna komen de paarden er pas bij. Ook voor de dieren is het wennen, met behulp van een beloning in de vorm van snoepjes leren ze het geluid van de pijl en boog waarderen.