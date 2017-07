Brand in woning Oost-Souburg, bewoner aangehouden

Brand in woning Oost-Souburg, bewoner aangehouden (foto: Omroep Zeeland)

In een rijtjeswoning aan de Padweg in Oost-Souburg heeft vanmiddag brand gewoed, vermoedelijk veroorzaakt door een hennepkwekerij. De bewoner van het pand is aangehouden door de politie.

Het vuur werd rond 15.30 uur gemeld. De brandweer die spreekt van 'grote brand' rukte uit met drie blusvoertuigen en een hoogwerker. Even na 16.30 uur was de brand onder controle De twee naastgelegen woningen worden geventileerd.