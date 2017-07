Zwarte Panter van Goes geëerd met eigen pad

Ronald de Munck (rechts) plaatst het bordje met de naam van het naar zijn vader vernoemde pad. Wethouder Alssema en Gedeputeerde De Bat helpen hem. (foto: Omroep Zeeland)

Frans de Munck was een legendarische doelman, die met name in de jaren '50 successen behaalde. Hij komt uit Goes en begon zijn carrière bij de plaatselijke voetbalclub. Hij overleed in 2010 op 88-jarige leeftijd. De gemeente Goes plaatst het bordje, omdat De Munck gezien wordt als een 'talentvolle fanatieke sporter'. "Met het vernoemen van de centrale route hier op het sportpark eren we hem en zijn geweldige sportieve prestaties", zegt wethouder Alssema.



Het idee voor het vernoemen van het pad naar Frans de Munck kwam van Rudy Boogert, sportverslaggever bij de PZC.

Frans de Munck in actie (foto: Omroep Zeeland)

Frans de Munck Frans de Munck, ook wel bekend als 'De Zwarte Panter' door zijn katachtige reddingen en volledig zwarte keeperstenue, kende een bewogen carrière. Hij begon in zijn woonplaats Goes bij de plaatselijke VV, waarna hij in 1944 verkaste naar Sittardse Boys. Hier groeide hij uit tot international, maar na een ruzie met de KNVB omtrent een overstap naar Ajax werd hij ingeschreven als 'beroepsvoetballer', waardoor zowel de Nederlandse competitie als het Nederlands Elftal (beide verboden voor profs) ontoegankelijk voor hem werden. Hij vertrok in 1950 naar het Duitse Köln, waar hij ongekend populair zou worden. Benefietwedstrijd Na de watersnoodramp van 1953 werd De Munck uitgenodigd voor een benefietwedstrijd tussen Nederlandse profs in het buitenland en het Frans elftal, waar hij uitblonk en de profs aan een 2-1 zege hielp. Een jaar later was profvoetbal in Nederland en feit en keerde De Munck terug, om bij het net opgerichte Fortuna '54 te gaan starten. Kampioen In 1957 was de Goesenaar even de duurste speler van Nederland. Hij vertrok voor een recordbedrag van 100.000 gulden naar het Utrechtse DOS. Hier kende hij ook zijn grootste succes: in 1958 werden de Utrechters kampioen van de Eredivisie. De Munck zou nog tot zijn 44e keepen, waarna hij trainer werd van onder andere Vitesse, Club Brugge en Lierse SK. Frans de Munck overleed in 2010 op 88-jarige leeftijd.

