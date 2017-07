Van den Houten maakt minuten bij FC Dordrecht

Thomas van den Houten heeft vandaag meegespeeld in een oefenwedstrijd van FC Dordrecht. De ploeg van trainer Gérard de Nooijer speelde tegen Regioteam Waardenburg en Van den Houten kwam in de tweede helft binnen de lijnen. De verdediger uit Goes zit zonder club sinds hij deze zomer vertrok bij Telstar.

Thomas van den Houten in dienst van Telstar (foto: Orange Pictures) FC Dodrecht won na een 0-0 ruststand met 2-0 van het Regioteam Waardenburg. De afgelopen twee weken trainde Van den Houten al mee bij de club uit de Jupiler League. Dit was zijn eerste (halve) wedstrijd voor FC Dodrecht. Of het ook tot een dienstverband komt is nog niet duidelijk.



Bij FC Dordrecht maken al twee Zeeuwen deel uit van de A-selectie. Dat zijn Bradley de Nooijer uit Oost-Souburg en Julius Bliek uit Burgh-Haamstede.