Vanuit de lucht zie je de watersnoodramp nog steeds

De helikopter vliegt bij Ouwerkerk over het krekengebied waar de sporen van de ramp duidelijk zichtbaar zijn. Ook zijn op de huidige akkers nog de voormalige schorren te zien. "Dat zijn de littekens van 1953", zegt Siemco Louwerse. Als directeur van het Watersnoodmuseum hoopt hij met de helikoptervluchten iets extra's te bieden aan de bezoekers.

Ik zie nu dingen die me vanaf de grond nog nooit zijn opgevallen."" Deelnemer aan de rondvlucht

Bezoekers zijn enthousiast. "Heel mooi", reageert een vrouw, "al vond ik het wel moeilijk om me te oriënteren." Een jongen die met zijn opa uit de helikopter stapt, vond het geweldig. "Al voelde ik wel even een gek gevoel in mijn buik bij het opstijgen." Een man die het gebied goed kent, herkende vanuit de lucht de voormalige schorren in het landschap. "Die zijn me vanaf de grond nog nooit opgevallen."

Tijdens de vlucht wordt verwezen naar Rudolf Idzerda en Taco Mulder. Zij brachten na de watersnoodramp meer dan honderd mensen in veiligheid met de enige helikopter die Nederland toen bezat. De helikoptervluchten zijn niet bij de entreeprijs inbegrepen. Daar moeten bezoekers extra voor betalen.