Hoofdklasser GOES krijgt oorwassing van Sparta

GOES op het eigen Sportpark 't Schenge tegen Sparta (foto: Omroep Zeeland)

Sparta begon aan de wedstrijd met Rick van Drongelen uit Axel in de basis. Hij speelde ruim een halfuur mee en werd toen weer naar de kant gehaald door trainer Alex Pastoor. Op dat moment stond het nog 0-0 en toen leek GOES zelfs de rust te gaan halen zonder tegendoelpunt. Toch werd het vlak voor rust nog 0-1. Thomas Verhaar passeerde GOES-doelman en aanvoerder Dennis Uyl.

GOES_aanvoerder Dennis Uyl met links van hem de spelers van Sparta (foto: Twitter Peter van der Zwan)

Na 34 minuten in de eerste helft werd de wedstrijd een minuut onderbroken. Net als op veel andere velden brachten spelers, trainers en supporters een eerbetoon aan Ajacied Abdelhak Nouri, die vorige week zaterdag ernstige en blijvende hersenschade opliep.

De goede eerste helft kon GOES na rust geen vervolg geven. Tussen de 52e en 66e minuut scoorde Sparta vijf keer. Ragnar Ache zorgde voor 0-2, Verhaar bracht met zijn tweede van de avond de stand op 0-3 en daarna volgden de acht minuten van Mathias Pogba. De Franse spits scoorde in dat tijdsbestek een zuivere hattrick. De gifbeker was daarmee nog lang niet leeg voor GOES. Via Paco van Moorsel, Stijn Spierings (2x) en Ache liep Sparta nog verder weg en haalde het zelfs de dubbele cijfers.



De wedstrijd tegen Sparta was de eerste van GOES onder de nieuwe trainer Rogier Veenstra. De oud-prof maakte afgelopen zomer de overstap van Zeelandia Middelburg.

GOES - Sparta Rotterdam

45' Thomas Verhaar 0-1 52' Ragnar Ache 0-2 55' Thomas Verhaar 0-3 58' Mathias Pogba 0-4 62' Mathias Pogba 0-5 66' Mathias Pogba (penalty) 0-6 74' Paco van Moorsel 0-7 76' Stijn Spierings 0-8 79' Stijn Spierings 0-9 80' Ragnar Ache 0-10

Later vanavond zijn hier beelden van GOES-Sparta te zien. De Rotterdamse formatie maakte enkele wonderschone treffers.