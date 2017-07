Van Drongelen steunde Nouri in Amsterdam

Nouri zakte vorige week zaterdag tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen in elkaar. Op het veld werd hij minutenlang gereanimeerd. Deze week kwam het nieuws naar buiten dat hij ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen.

"Het is echt een drama", zegt Van Drongelen over de situatie van Nouri. "Ik had een goeie band met hem, hij was onze aanvoerder bij Oranje", zegt Van Drongelen. "Voor de wedstrijd kwam hij altijd naar mij toe en dan zei hij dat ik hem altijd moest inspelen. Ook al stond er een man in zijn rug. Ik denk dat er weinig voetballers rondlopen zoals hij."

Amsterdam

Van Drongelen bezocht met een aantal mede-voetballers de bijeenkomst in Amsterdam van vrijdag. Daar kwamen fans en voetballers bij elkaar om steun aan 'Appie' Nouri en zijn familie te geven.

Van Drongelen zag in Amsterdam met eigen ogen wat Nouri allemaal teweeg had gebracht. "Dat zie je aan de familie, maar ook aan alle die fans die daar waren. Het was heel indrukwekkend en emotioneel."