Atleet Steven Nuytinck Nederlands kampioen verspringen

In de finale versloeg Nuytinck onder andere de regerend Nederlands kampioen Ignisious Gaisah. De in Ghana geboren atleet was vorig jaar nog de nummer drie van Europa. In Utrecht wist Nuytinck één centimeter verder te springen. "Dit betekent veel voor me", zei Nuytinck na afloop. "De afstand was vandaag niet belangrijk. Bij een NK gaat het om de medailles en ik sta op het hoogste treetje. Super."

Daarmee gaf Nuytinck aan dat hij met zijn afstand niet helemaal tevreden was. "Ik had het idee dat er een pr (7.66) in zat vandaag. Dat is jammer genoeg niet gelukt, maar ik heb wel lekker constant gesprongen." Het was voor de tweede keer dit jaar dat Nuytinck Nederlands kampioen verspringen werd. In februari behaalde hij die titel al tijdens het NK Indoor.

Joeri van der Hooft en Tim van den Broeke

Verspringer Joeri van der Hooft uit Oostburg werd vijfde. Hij sprong een afstand van 7 meter 11. De medaille van Steven Nuytinck was niet de enige Zeeuwse medaille op het NK Atletiek. Op vrijdag won Tim van den Broeke al zilver. De atleet uit Vlissingen werd tweede op het onderdeel steeple chase.