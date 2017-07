Wildplasser slaat handhaver van de gemeente

Een wildplasser heeft gisteravond een handhaver van de gemeente Schouwen-Duiveland geslagen. Dat gebeurde nadat hij door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) was betrapt in de Bergstraat in Bruinisse.

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (foto: Politie Zeeland-West-Brabant) De wildplasser, een 53-jarige man uit Wemeldinge, werd gesnapt toen hij zijn blaas stond te legen. Tijdens het uitschrijven van de bekeuring zette hij het op een lopen, maar werd achterhaald door de Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Er ontstond een worsteling waarbij een van de BOA's klappen kreeg. De politie heeft de man aangehouden en overgebracht naar een politiecel. Volgens de politie was hij door drankgebruik gisteravond nog niet in staat tot een verhoor.