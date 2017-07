Wielrenner (64) overleden na ongeluk, automobilist rijdt door

Wielrenner (64) overleden na ongeluk, automobilist rijdt door (foto: Omroep Zeeland)

Een 64-jarige wielrenner uit het Belgische Temse is overleden bij een aanrijding in de Zandstraat in Hulst. De automobilist is na het ongeluk doorgereden in een grijze auto met Nederlands kenteken.

De botsing tussen de auto en de wielrenner vond plaats rond 10.45 uur. In de Zandstraat in Hulst is een stuk van een van de buitenspiegels blijven liggen. De politie is op zoek naar de automobilist.