Kamperen in de stad, het kan weer

De camping is nog niet helemaal af maar campers zijn alvast welkom. Op de kampeerplaatsen voor tenten en caravans moet het gras nog een beetje groeien en rondom de chalets moet het groen nog worden aangelegd. Daar zijn gasten vanaf eind juli welkom.

In totaal telt de stadscamping 180 plaatsen: 60 voor campers, 60 voor tenten en caravans en er komen 60 chalets. De vorige camping op deze locatie sloot 8 jaar geleden en sindsdien is het een langgekoesterde wens van het bestuur van Middelburg om opnieuw een stadscamping te hebben.

Cultuur en eten

De camping ligt aan de Koninginnelaan in Middelburg, het centrum bereik je met 10 minuten lopen en het strand is zo'n 20 minuten fietsen. Volgens Monique van Velzen, van eigenaar AVV Beheer, is er in Zeeland markt voor een camping die dicht bij een stadscentrum ligt: "Je ziet veel mensen die ook interesse hebben in cultuur en leuk uit eten gaan, dan wandel je lekker naar de stad om een terrasje te pakken. Wat dat betreft is het een ideale plek."

