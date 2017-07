Teams Beach Soccer Zeeland naar play-offs

Beach Soccer Zeeland heeft promotie naar de eredivisie als doelstelling (foto: Facebook Beach Soccer Zeeland)

De mannen van Beach Soccer Zeeland hadden op de slotdag van de reguliere competitie aan één overwinning genoeg om mee te mogen doen aan de play-offs om promotie. Die werd met groot gemak geboekt op het aangelegde speelveld bij de RAI in Amsterdam. Tegen The Dutch Scorpions uit Doetinchem werd het 8-1 voor de Zeeuws-Vlaamse formatie. Ali Eryürük nam drie treffers voor zijn rekening.



Volgende week zondag speelt Beach Soccer Zeeland de play-offs in Scheveningen. Daarin zijn Katwijk, Brasil Melhor en Bergen op Zoom de tegenstanders.

De vrouwen van Beach Soccer Zeeland sloten het seizoen af op de vierde plaats en kwalificeerden zich zo met de hakken over de sloot voor de play-offs. Daarin speelt de ploeg zondag in Scheveningen tegen Zwolle Beach Soccer, dat ongeslagen op de eerste plaats eindigde.