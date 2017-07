'Keuren van trekpaarden nog steeds belangrijk'

Voorzitter Mark van de Vijver van het evenement legt uit dat het keuren van de paarden nog steeds belangrijk is. "Met het ras wil je altijd vooruit. Als je aan het fokken bent combineer je een merrie met een goeie hengst en dan komt er een veulentje uit, en dan hoop je dat het een goed veulen is. Op een keuring worden die naast elkaar gezet."

Benen en spieren

De jury let op de bouw, de benen, het hoofd, de rug, de spieren en de beweging van de paarden. Uniek aan deze keuring is volgens de organisatie dat er paarden uit Nederland en België meedoen.

(foto: Omroep Zeeland)

In 1979 vond de Internationale Trekpaardenkeuring voor het eerst plaats in IJzendijke. Sinds 1989 wordt de keuring iedere 4 jaar georganiseerd en dit is de tiende keer.