Milan Vader pakt ondanks pech brons bij NK mountainbike

Milan Vader kwam door pech bij de start niet verder dan een bronzen medaille. (foto: Orange Pictures)

Pech bij start

De verwachtingen waren hooggespannen voor Vader, maar al bij de start werden die teniet gedaan door een gebroken ketting. Door deze technische malheur moest de Middelburger zeker driehonderd meter lopen voor hij het probleem aan zijn fiets kon verhelpen. Door deze pech liep de concurrentie snel uit en was Vader verplicht tot een inhaalrace.

Achtervolging

Vader liep veel achterstand op, maar wist al snel een goed tempo aan te houden. Door de hoogtemeters in het Limburgse landschap verliep de inhaalslag wat moeizaam, maar toch wist Vader veel plekken te winnen. Aan het einde van de race werd duidelijk dat een derde plek het hoogst haalbare was. Het goud ging naar Van der Heijden, die Becking voorbleef in een spannende strijd.

Zeeuws succes

Goud was er wel voor een Zeeuw bij de junioren. Daar wisten de broers Tim en Mick van Dijke uit Wissenkerke de koers te domineren. Uiteindelijk was het Tim die de sterkste bleek.

De uit Zierikzee afkomstige Anne Terpstra haalde het zilver bij de vrouwenkoers. Alleen Anne Tauber uit Oranjewoud wist haar voor te blijven. Het was toch al een goed weekend voor Terpstra, want vrijdagavond pakte ze goud bij het onderdeel eliminator.