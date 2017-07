Nieuwkoop maand uit de roulatie

Bart Nieuwkoop moet een maand toekijken bij Feyenoord (foto: Orange Pictures)

Door de hamstringblessure is Nieuwkoop zeker vier weken uitgeschakeld. De kans dat hij daardoor kan meespelen in de Johan Cruijff Schaal op 5 augustus is miniem. Ook de competitiestart lijkt een moeilijk verhaal te worden.

Blessure

Nieuwkoop moet dit seizoen voor zijn plek bij Feyenoord concurreren met Kevin Diks, die is gehuurd van het Italiaanse Fiorentina. Door de opgelopen blessure dreigt hij toch te moeten beginnen met een rol op de reservebank.