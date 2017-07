Marianne Vos wint slotetappe en klassement BeNe Ladies Tour

Marianne Vos wint de BeNe Ladies Tour 2017 (foto: Orange Pictures)

Zeeuwse inbreng

Lindy van Anrooij uit Kapelle, de enige Zeeuwse deelnemer aan deze wedstrijd, eindigde op een . De renster van het clubteam Jos Feron Ladies Force reed goed mee in de koers, maar kon niet meestrijden om de ereplaatsen.

Van pech naar geluk

In de proloog in Vlissingen zag het er nog slecht uit voor Vos. Toen verspeelde ze veel tijd door een valpartij op de boulevard. In de eerste etappe van Vlissingen naar Philippine haalde ze haar gram door samen met de Britse Alice Barnes weg te rijden uit het peloton. Uiteindelijk was het Barnes die het zegegebaar mocht maken, maar Vos deed goede zaken voor het klassement. Dat maakte de favoriete zaterdag nog eens duidelijker door de tijdrit op overtuigende wijze te winnen. Haar grootste concurrent Barnes verloor een halve minuut. Daardoor nam Vos het heft in handen.

Eindklassement BeNe Ladies Tour 2017