De vermiste zwemmer die zondagavond-laat na een grote zoektocht uit de Oosterschelde is gehaald, is overleden.

Volgens de politie is nog niet bekend om wie het gaat. De man was samen met een andere man ter hoogte van Wemeldinge gaan zwemmen, en keerde niet terug. Daarop werd de zoekactie opgezet. Rond 23.00 uur werd de man gevonden, en er is nog geprobeerd om hem te reanimeren.