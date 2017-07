Vermiste zwemmer gevonden bij Wemeldinge

Vermiste zwemmer gevonden bij Wemeldinge (foto: Omroep Zeeland)

Een vermiste zwemmer is zondagavond laat bij een grootscheepse zoekactie uit de Oosterschelde bij Wemeldinge gehaald. De drenkeling is gereanimeerd. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.

Het Kustwachtcentrum sloeg groot alarm na melding rond 21.45 uur. Er werd gemeld dat twee mannen waren gaan zwemmen en dat een van de twee niet was teruggekomen. Voor de reddingsactie werden onder meer drie boten van de KNRM, een helikopter en een brandweerboot ingeschakeld. Even voor 23.00 uur werd de vermiste zwemmer gezien vanuit de helikopter. Hij is door een KNRM-reddingboot uit het water gehaald.