Tijdgebrek is gevaar voor behouden oude scheepjes

Volgens Hans Kole van de stichting is het vinden van nieuwe eigenaren steeds moeilijker. "Zo'n houten schip heeft veel onderhoud nodig. Dat kost tijd en dat hebben veel mensen niet meer." Nieuwe eigenaren zijn volgens hem echt nodig, omdat de huidige eigenaren steeds ouder worden.

De Stichting Behoud Hoogaars heeft nu acht schepen in eigendom en daar hebben de vrijwilligers de handen vol aan. "Daarom zoeken we naar andere oplossingen." Een concrete oplossing is er nog niet, maar de stichting wil voorkomen dat hoogaarzen op de kant komen te liggen en wegrotten. Kole oppert ideeën als het oprichten van een nieuwe stichting of het betalen van abonnementsgeld om met een hoogaars te varen.

Het vinden van nieuwe eigenaren voor de oude schepen wordt steeds moeilijker. (foto: Omroep Zeeland)

Meevaren

Toeristen konden zondagmiddag gratis meevaren met de oude hoogaarzen en hengsten. Ze keken hun ogen uit. "Het uitzicht is echt mooi", zegt een meisje. Een man uit Hulst vindt het fantastisch dat hij een tochtje kan maken op zo'n oud scheepje. "Dit is prachtig en ik waardeer de inzet van alle vrijwilligers." Er zijn nog ongeveer 25 hengsten en hoogaarzen in de vaart.