Zeeland wordt wakker: overleden zwemmer, kamperen en NK verspringen

Grote zoekactie naar vermiste zwemmer (foto: Omroep Zeeland)

Vermiste zwemmer overleden

De vermiste zwemmer die zondagavond rond 23.00 uur na een grote zoektocht uit de Oosterschelde is gehaald, is overleden.

De camping opende dit weekend onder de naam 'Stadscamping Zeeland'. (foto: Omroep Zeeland)

Kamperen

Acht jaar na de noodgedwongen sluiting is de stadscamping in Middelburg terug van weggeweest. Helemaal af is het nog niet, maar campers zijn al welkom.

Steven Nuytinck mag Nederland vertegenwoordigen bij het EK voor landenteams (foto: Orange Pictures)

Heel ver

Steven Nuytinck uit Wolphaartsdijk mag zich een jaar lang Nederlands kampioen verspringen noemen. Hij verraste afgelopen weekend op het NK in Utrecht met een sprong van 7, 49 meter.

Marianne Vos wint de BeNe Ladies Tour 2017 (foto: Orange Pictures)

Marianne Vos wint BeNe Ladies Tour

Marianne Vos heeft voor het eerst in haar carrière de BeNeLadies Tour gewonnen. In de afsluitende rit van en naar het Belgische Zelzate kwam het klassement van Vos niet meer in de problemen en wist ze zelfs nog de slotetappe op haar naam te schrijven.

Souburg (foto: Anne-Marie van Iersel, Vlissingen)

Weer

Vanochtend gaat het vanaf zee breed opklaren. Vanmiddag is er uiteindelijk vrij veel ruimte voor de zon. Het wordt dan 21 graden aan zee tot 24 graden in het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen. De noordoostelijke wind is zwak tot matig.