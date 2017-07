Dertien zwemmers van zandplaat bij Breskens gehaald

Dertien zwemmers zijn gistermiddag door de KNRM van een zandplaat in de Westerschelde gehaald. De groep was vanuit Nummer Een naar de Plaat van Breskens gezwommen en wachtte op de kentering van het tij om via de plaat terug te lopen en daarna het vaarwater weer over te zwemmen.

Verschillende langsvarende schepen dachten dat de zwemmers in de problemen waren geraakt en sloegen alarm bij de Nederlandse Kustwacht. Twee opstappers van de Bressiaanse reddingboot worden op de plaat gezet om poolshoogte te nemen. (foto: KNRM Breskens) De KNRM Breskens heeft de groep van de zandplaat gehaald en afgezet in Breskens. Van Rijkswaterstaat kregen de zwemmers een standje, omdat het verboden - en gevaarlijk - is om zonder vergunning de drukke vaargeul over te steken.