Keus voor verspringen pakt goed uit voor Nuytinck

Met een afstand van 7 meter en 49 centimeter werd Nuytinck afgelopen zaterdag Nederlands kampioen verspringen. De 26-jarige atleet uit Wolphaartsdijk maakt de laatste maanden ook grote sprongen op het gebied van zijn persoonlijk record. In korte tijd verbeterde hij zijn pr met 35 centimeter naar 7.66 meter.

Bovendien werd hij in februari ook al Nederlands Indoorkampioen. "Het gaat echt boven verwachting", vertelt Nuytinck. "Sinds het begin van het seizoen richt ik me alleen nog maar op verspringen en dat gaat goed. Ik kan alleen maar tevreden zijn."

De sprong waarmee Nuytink het NK won. (foto: Omroep Zeeland)

Meerkampen was geen optie meer

Nuytinck is van oorsprong meerkamper, maar een tijd geleden besloot hij daar afscheid van te nemen. "Het poolstokhoogspringen was niet mijn ding. Daar ben ik te laat mee begonnen. Het werd op een gegeven moment gevaarlijk. Ik kreeg er blessures door. Dan gaat de lol er wel vanaf."

En dus koos Nuytinck voor zijn sterkste meerkamponderdeel: het verspringen. Een keus die goed uitpakte voor de man uit Wolphaartsdijk. De vraag is nu wat het plafond is voor Nuytinck. "Die vraag krijg ik vaker, maar vind ik lastig om te beantwoorden. Op den duur moet ik wel richting 7 meter 80 kunnen komen."

Van NK naar EK?

Of we Nuytinck ooit nog gaan zien op een EK of WK is lastig te voorspellen. De limiet om bijvoorbeeld mee te mogen doen aan het WK van komende augustus ligt op 8 meter 15. Het is nog maar de vraag of Nuytinck dat ooit gaat halen. "Het zou fantastisch zijn", zegt Nuytinck. "Maar of het haalbaar is voor mij dat weet ik niet."

Nuytink feliciteert de nummer twee op het NK Verspringen (foto: Omroep Zeeland)

