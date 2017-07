Minderhoud wint brons op NK dressuur en gaat naar EK

Minderhoud (links) op het podium met de andere winnaars (foto: Orange Pictures)

Op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo zag Minderhoud dat Edward Gal zijn negende nationale titel pakte op dit onderdeel. De tweede plek was voor Madeleine Witte-Vrees. Minderhoud, in 2015 en 2016 won hij nog zilver, haalde een percentage van 80.865.

Top-drie Nederlands kampioenschap dressuur

podiumplaats naam score 1. Edward Gal (Glock's Zonik) 82.525 2. Madeleine Witte-Vrees (Cennin) 80.935 3. Hans Peter Minderhoud (Glock's Johnson) 80.865

Bloei van zijn leven

Minderhoud roemde na afloop vooral de prestatie van zijn paard Glock's Johnson. "Hij is vijftien jaar, maar hij heeft nog niets ingeboet. In de Grand Prix en in de Kür ging hij er vol voor. Hij voelt als in de bloei van zijn leven. Ik ben er heel trots op dat hij al die jaren een vaste waarde voor het Nederlandse team is."

Samen met Glock's Johnson reist Minderhoud eind augustus af naar Göteborg in Zweden voor het EK dressuur. Samen met Edward Gal, Madeleine Witte-Vrees en Diederik van Silfhout maakt hij deel uit van de Nederlandse equipe. Bondscoach Rien van der Schaft licht op de KNHS-site zijn keuze toe. "De keuze voor het team is voor mij meer dan alleen scors bij elkaar optellen. Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Madeleine Witte-Vrees zijn zonder discussie. Die scoren het hele jaar sterk en vormen de basis van het team. Ook op het NK hebben zij hun klasse weer getoond."