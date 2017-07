Nog geen tips over doorrijder na dodelijk wielerongeluk

Er zijn bij de politie nog geen tips binnen gekomen over de automobilist die gisteren een wielrenner aanreed in de Zandstraat in Hulst. Een 64-jarige Belg kwam om het leven na een aanrijding met een bestuurder in een grijze Opel.

Dodelijk ongeval met wielrenner (foto: HV Zeeland) Na het ongeval werd er in de Zandstraat een buitenspiegel gevonden van de auto. De politie is dan ook op zoek naar een grijze Opel met een Nederlands kenteken waarvan de buitenspiegel ontbreekt.