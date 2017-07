Zittenblijvers zwoegen nog door op de zomerschool

De zomerschool is bedoeld voor leerlingen van alle niveaus in het voortgezet onderwijs die met twee weken hard werken hun tekorten nog kunnen ophalen. Ze kunnen les krijgen in de drie kernvakken: wiskunde, Engels en Nederlands. Eind deze week krijgen de leerlingen een toets waaruit zal blijken of ze alsnog overgaan.

Duur en demotiverend

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dit jaar bijna negen miljoen euro beschikbaar gesteld voor lente- en zomerscholen. Het aantal zittenblijvers stijgt landelijk. Afgelopen jaar bleef 5,7 procent van de middelbare scholieren zitten. Het Rijk wil dit graag terugbrengen naar 3,8 procent in 2020. Het Centraal Planbureau berekende dat de kosten per zittenblijver 6500 euro per jaar zijn. Doubleren is dus duur en werkt vaak demotiverend.

Leerlingen lopen door de gang van middelbare school (foto: Omroep Zeeland)

Het Scheldemondcollege is de enige Zeeuwse school die op dit moment meedoet aan de zomerschool. De vier Zeeuws-Vlaamse scholen startten drie jaar geleden als eersten in Zeeland met een zomerschool, maar schakelden twee jaar geleden over op de lenteschool. Die wordt in de meivakantie gehouden.

Lenteschool bevalt beter

Tussen de zestig en tachtig leerlingen van 't Zwin College, Zeldenrust-Steelantcollege, De Rede en het Reynaertcollege deden dit jaar mee. De ervaringen zijn positief volgens Jan Vons, sectordirecteur havo/vwo van 't Zwin College. "De zomerschool gaf wat logistieke problemen omdat je pas heel laat weet of leerlingen over gaan en in welke klas ze komen. Ook merken we dat ze in de zomervakantie echt aan rust toe zijn. Eén week in de meivakantie bevalt ons beter."

Goese scholen

Het Ostrea Lyceum en het Goese Lyceum hebben vorig jaar meegedaan aan de zomerschool, maar slaan nu een jaartje over. Volgens rector Carin Biesterbosch-Gunst van het Goese Lyceum zijn de scholen zich aan het oriënteren op welke manier ze het aantal zittenblijvers kunnen terugdringen. "We hebben vorig jaar meegedaan met de zomerschool. Daarbij hadden we onze twijfels over het rendement. Eigenlijk wilden we dit jaar meedoen met de lenteschool, maar we waren te laat met onze aanvraag. We vinden de meivakantie een beter moment."

Verlengde schooldag

Ook kijken de scholen naar een meer structurele manier om doubleren te voorkomen. Zoals de 'verlengde schooldag' waar leerlingen verplicht langer op school moeten blijven om te werken aan hun zwakke vakken.

Eén van de vakken op de zomerschool is wiskunde (foto: Omroep Zeeland)

In 2016 is landelijk 87% van de leerlingen die deelnam aan een zomerschool alsnog bevorderd naar het volgende schooljaar. Bij het Scheldemondcollege, dat voor de tweede keer meedoet aan Zomerschool, deden vorig jaar twaalf leerlingen mee, één leerling is alsnog blijven zitten. Of de 22 zomerschoolleerlingen die nu meedoen overgaan, horen ze vrijdag.