'Liever twee weken zomerschool, dan een jaar over doen!'

Honderd procent inzet en discipline

De Zomerschool op het Scheldemond College is voor leerlingen van vmbo-mavo, havo en vwo. Dit jaar doen er 22 leerlingen mee. In de docentenvergadering is gezamenlijk besloten welke leerlingen in aanmerking komen voor de Zomerschool, zegt coördinator Hans Schalkwijk. "Iedereen moet er van overtuigd zijn dat de tekortkomingen in twee weken te repareren zijn. Ook wordt er honderd procent inzet en discipline van de leerlingen verwacht."

Zomerschoolleerling Ali Ishan Vural zegt niet echt te balen dat hij nu nog in de schoolbanken zit, terwijl vrienden al vakantie vieren. "Ik zie het als een grote kans om alsnog over te gaan. Liever twee weken zomerschool, dan een heel jaar over doen."

Ali Ishan Vural ziet de Zomerschool als een grote kans (foto: Omroep Zeeland)

Doorstroom bevorderen

Blijven zitten is duur én demotiverend. Reden voor het Rijk om geld te steken in het project Zomerschool voor het voortgezet onderwijs. Zomerscholen moeten het aantal zittenblijvers terugdringen en de onvertraagde doorstroom naar het eindexamen bevorderen. Een visie die Hans Schalkwijk van het Scheldemondcollege deelt. "Een jaar opnieuw doen, moet echt noodzakelijk zijn. Voor een bepaalde groep leerlingen blijft een schooljaar overdoen de beste optie, maar maar sommigen verdienen een kans in de Zomerschool."

