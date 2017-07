Kerkhove loopt hoofdtoernooi Boekarest net mis

Lesley Kerkhove heeft zich niet weten te plaatsen voor het WTA-toernooi in Boekarest. De uit Zierikzee afkomstige tennisster verloor in de laatste kwalificatieronde in drie sets van de Bulgaarse Sesil Karatantcheva.

Lesley Kerkhove verliest in de eerste ronde in Monterrey (foto: Omroep Zeeland) Kerkhove, nummer 193 op de wereldranglijst, won de eerste set met 6-1 van Karatantcheva. De Bulgaarse staat 231e op diezelfde ranglijst. De tweede set ging naar Karantantcheva met 6-3. In de derde en beslissende set kwam Kerkhove met 4-1 achter. Ze knokte zich nog wel terug naar 4-3, maar zag toch de overwinning naar de Bulgaarse gaan. Eerder versloeg Kerkhove de Hongaarse Panna Udvardy (6-0,6-2) en Sofia Shapatava uit Georgië met 4-6, 7-5, 6-4.