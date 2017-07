Rode Kruis: huidige vrijwilligers ontlasten, nieuwe aanwas erbij

Vlag van het Rode Kruis (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Cor Bos van de Zeeuwse afdeling van het Rode Kruis neemt het aantal evenementen alsmaar toe terwijl het aantal vrijwilligers niet toeneemt. "Op dit moment zijn er 370 vrijwilligers in de regio die ingezet worden voor evenementen. Dat is te weinig. We willen de huidige vrijwilligers ontlasten door hen minder vaak in te zetten. Het wordt gewoon te druk."

Vergrijzing

Ook de vergrijzing speelt een rol. Een grote meerderheid van de vrijwilligers is 50+. "We zijn dus op zoek naar wat jongere nieuwe vrijwilligers die als EHBO-er kunnen fungeren tijdens evenementen."

EHBO'ers verplicht

De aanwezigheid van EHBO'ers bij evenementen is verplicht en in de vergunning staat per hoeveel bezoekers een ehbo'er nodig is. Volgens het Rode Kruis is er geen probleem voor deze zomer, maar op termijn heeft de organisatie veel meer mensen nodig. EHBO'ers op zomerse evenementen krijgen vooral te maken met blaren. Ook insectenbeten en alcoholgerelateerde problemen komen vaak voor.