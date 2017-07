Minnaard wil aanvallen in slotweek Tour de France

'Het is me heel erg meegevallen, al komt er nog een zware week aan, dat weet ik. Maar nog eens meezitten in een ontsnapping staat hoog op mijn verlanglijstje.'

Minnaard staat na twee koersweken vijftigste in het klassement van de Tour de France. Een positie die hoger is dan waar hij vooraf rekening mee had gehouden. "Ik kwam niet voor het klassement en dat is eigenlijk nog steeds wel zo. Maar het is wel een goed teken dat ik vijftigste sta. Een teken dat ik de koers goed aankan."

Ontsnapping

En dus wil Minnaard de komende week meer dan alleen Parijs halen. "Meezitten in een ontsnapping staat zeker nog hoog op mijn verlanglijstje. Welke etappe ik daar voor uit ga kiezen? Dat maakt me niet uit, maar ik ben er wel op gebrand om nog in de aanval te gaan."

Marco Minnaard in actie in een Tour-etappe (foto: Orange Pictures)

Minnaard in gesprek met radiopresentator Martijn Katsman:

Minnaard zat tot nu toe één keer mee in een kopgroep tijdens deze Tour. In de achtste etappe maakte hij deel uit van een groep van een kleine vijftig renners die de aanval kozen. Minnaard wil zich dus graag nog een keer laten zien, al blijft zijn doel om Parijs te halen ook overeind staan. "Er komt nog een hele zware week aan, dus ik probeer niet overmoedig te worden."