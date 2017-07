'Geen geheime agenda bij burgemeestersbenoeming Goes'

Commissaris van de Koning Han Polman (foto: Omroep Zeeland)

De verbazing over het besluit van Polman zit vooral in het feit dat in veel andere gemeenten in Nederland recent nog wel nieuwe burgemeesters zijn benoemd. Zo werd in gemeenten als Arnhem, Dordrecht, Den Bosch en Reimerswaal recent bekendgemaakt wie daar de nieuwe burgemeester wordt. Maar volgens de commissaris gaat de vergelijking tussen Goes en die gemeenten niet op.

Zomervakantie

"Er zijn minstens vier maanden en vaak zelfs vijf maanden nodig om op een zorgvuldige manier een burgemeester te benoemen", zegt Polman. "In die andere gemeenten is die procedure al achter de rug, maar in Goes kunnen we die pas opstarten na de zomervakantie." Dat zou betekenen dat een nieuwe burgemeester in Goes in januari kan worden benoemd en dat die mogelijk in maart aan de slag kan. "In dit geval is het beter dat de nieuwe gemeenteraad pas na de verkiezingen van maart 2018 op zoek gaat naar een nieuwe burgemeester.

Hamer op tafel bij gemeenteraad (foto: Omroep Zeeland)

Voordat mensen kunnen solliciteren op een burgemeestersvacature, moet de gemeenteraad een profielschets maken. Daarin staat wat voor burgemeester een gemeente nodig heeft. Daarna moet er een vertrouwenscommissie komen, die samen met de commissaris van de Koning zo'n profielschets bespreekt. Ook bepalen zij samen welke sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek.

Volgens Polman kan de gemeenteraad van Goes op zijn vroegst na de zomervakantie een profielschets opstellen. "Als je dat nu nog gaat doen, dan kunnen mensen alleen in de zomer solliciteren. Het kan zijn dat goede kandidaten dan op vakantie zijn of de vacature missen." Maar na de zomervakantie is het volgens hem te laat om de procedure nog door de huidige gemeenteraad te laten voeren: "Het is niet gepast dat de oude gemeenteraad vlak voor de verkiezingen nog zo'n groot besluit neemt."

Geheime agenda

Polman benadrukt dat hij geen geheime agenda heeft. "Dit besluit heb ik samen met de minister van Binnenlandse Zaken genomen. Er is in Goes niks bijzonders aan de hand. Het is een stabiele gemeente, er zijn geen verborgen problemen. Wat voor mij telt, is een zorgvuldige procedure. Er zit geen andere betekenis achter mijn besluit."

René Verhulst gaat definitief naar Ede (foto: Ronald Plasterk)

Dat betekent dat Goes een waarnemend-burgemeester krijgt. Het is nog niet bekend wanneer die wordt benoemd en wanneer die met zijn werkzaamheden in Goes begint. Wel is bekend dat burgemeester René Verhulst eind augustus afscheid neemt van Goes. Hij begint 5 september als burgemeester van Ede.