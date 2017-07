Onderzoek naar brugincident in Vlissingen gestart

De vrouw klampt zich vast aan de reling (foto: Omroep Zeeland)

De eerste resultaten van het onderzoek worden op zijn vroegst over een maand verwacht. De kans is groot dat ze nog niet openbaar worden gemaakt. De provincie wil eerst zelf de uitkomst bestuderen voor er eventueel iets naar buiten komt. Door het aanstaande zomerreces waarbij de politiek op vakantie gaat, is het daarom nog niet duidelijk wanneer er meer bekend wordt over het onderzoek.

Incident

Op zondag 18 juni zou een vrouw onder de slagbomen bij de Sloebrug zijn gekropen. De brug ging daarop met deze vrouw erop omhoog. Een schipper zag de vrouw op de brug staan en waarschuwde de brugwachter via de marifoon. Daarop besloot de brugwachter op de noodknop te drukken. Tussen de tijd dat de vrouw onder de slagboom kroop en er op de noodknop werd gedrukt, zat 25 seconden. Hangende het onderzoek zit de brugwachter nog steeds thuis.

