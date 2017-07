Weer wielrenner overleden bij ongeval in Hulst

Weer wielrenner overleden bij ongeval in Hulst (foto: HV Zeeland)

Bij een botsing met een automobilist op de Oud Ferdinandusdijk in Absdale is vanavond een wielrenner overleden. De bestuurder van de auto is aangehouden, meldt de politie. De politie heeft de weg afgezet.

Gisteren overleed er ook al een wielrenner na een aanrijding in Hulst. Toen reed de automobilist door na het ongeluk. Het is nog niet wie er toen achter het stuur zat. Lees ook: Nog geen tips over doorrijder na dodelijk wielerongeluk

