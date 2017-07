Herman Klitsie waarnemend burgemeester in Goes

Stadskantoor Goes (foto: OZ)

Ervaren man

Herman Klitsie is een ervaren burgemeester. Hij was eerste burger in Woensdrecht en in Oss. Na zijn vervroegde pensionering was hij onder meer waarnemer in de gemeente Rijswijk.

Vanavond heeft Klitsie kennisgemaakt met de fractievoorzitters en wethouders in Goes. Met hen zal hij tot na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar samenwerken. Pas in maart 2018 begint de procedure om een nieuwe vaste burgemeester te benoemen.

Het is nog niet bekend wanneer Herman Klitsie wordt beëdigd.

