Zwemmen in Zeeland: de grootste gevaren

Aflandige wind op strand bij Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Aflandige wind

Zie je bij de strandwacht oranje windzak wapperen? Dan hoef je je roze flamingo of eenhoorn niet op te blazen, drijvende voorwerpen zijn dan verboden op zee. "Je ligt zo in de vaargeul", waarschuwt Albert Dijkstra van strandwacht Vlissingen.

Natuurlijke stromingen

Stroming heb je in vele soorten en maten, maar er is één soort stroming waar je bij alle Zeeuwse stranden op moet letten: de natuurlijke variant. De stroming wordt vaak onderschat. "Mensen zijn zich niet bewust van gevaren die spelen op het strand of natuurwater", verklaart Jesse Van Meggelen, voorzitter van strandreddingsbrigade Schouwen-Duiveland. "Of ze zijn te nonchalant."

"De stroming moet je zeker niet onderschatten", waarschuwt Dijkstra. Voor je het weet ben je met je luchtbedje onderweg naar België of lig je halverwege de Oosterschelde. Dijkstra: "Mocht het je overkomen: probeer niet via tegen de stroom in de kortste route terug naar het strand te zwemmen. Zwem in plaats daarvan schuin terug naar de kust. Vaak is die route wat langer, maar het kost veel minder moeite."

Groot schip vaart langs het strand (foto: Elvis Rademaker)

Stroming door scheepvaart of waterkering

De Oostescheldekering beschermt Zeeland tegen zeewater, maar levert tegelijkertijd een gevaar op: de kering veroorzaakt flink wat stroming, "Bij vloed is er zuiging richting de kering, bij eb drijf je van de kering af", licht Van Meggelen van de strandreddingsbrigade Schouwen-Duiveland toe. Dit vormt ook een probleem bij de Banjaard. "Tot de redlijn - een soort laatste redmiddel - kunnen we mensen die in de problemen zijn gekomen uit het water halen, daarna kunnen we alleen van de kant helpen, dan wordt het te gevaarlijk", vertelt Myrthe Maranus van reddingspost De Banjaard.

Een trekgolf op badstrand van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Bij Vlissingen doet zich een ander fenomeen voor: vrachtschepen varen hier dicht langs de kust en veroorzaken een zuigende stroming richting de zee. "Houd vooral rekening met uitgaande schepen die koers zetten richting de Noordzee", aldus Dijsktra. "Hou het fluiten van de strandwacht en de vlaggen in de gaten, de stroming is soms zeer sterk." Die zuiging kan een haalgolf tot gevolg hebben: een soort minivloedgolf die verder reikt dan de reguliere golven.

Palen op het strand bij Zoutelande (foto: Lien Volmer)

Strandpalen

Ze sieren vele foto's, maar als je in het water bent, kan je maar beter bij ze uit de buurt blijven: strandpalen. "Door de stroming slaan mensen al snel tegen de paalhoofden aan", legt Krijn Brouwer, buitendienst coördinator van strandexploitatie Veere uit. "Dat is vooral bij Domburg het geval."

Het Zwin bij Cadzand (foto: Ria Mes)

Muien, zwinnen en zandbanken

Wat?! Muien? Zwinnen? Een zwin is een diepe geul op of voor het strand, een mui is de stroom die het water bij eb vanaf het zwin terugvoert naar de zee. "Zo'n mui kan best wat problemen opleveren voor zwemmers, ze raken in paniek als de mui ze naar de zee voert", licht Mythe Maranus toe. "Als het je overkomt, moet je zorgen dat je niet tegen, maar uit de stroming zwemt."

Ook zandbanken zijn verraderlijk. Bij Renesse weten ze er alles van. Jesse van Meggelen: "Mensen lopen op de plaat, worden verrast door hoogwater en voor ze het goed en wel door hebben, zijn ze ingesloten, waardoor ze verplicht zijn om terug te zwemmen. Dat valt door de stroming niet altijd mee."

Twijfel je nog de zee in durft? Deze vijf tips geeft de strandwacht om veilig te zwemmen.