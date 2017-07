Vernieuwd Hoek onverminderd ambitieus

Hoek is begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de hoofdklasse (foto: Omroep Zeeland)

Van de selectie van twintig spelers waren er negentien aanwezig. Alleen Douwe Zeegers geniet nog van een vakantie. De nieuwe spits van Hoek is Niekvan Sprundel (32) uit Aardenburg. Hij speelde de laatste jaren in België, maar wilde dolgraag nog eens voor Hoek spelen. En die wens komt nu dus uit.

Bij Niek van Sprundel stond Hoek op zijn bucketlist:

Van de selectie van Hoek van vorig seizoen bleven zeven spelers de club trouw. Onder hen Fabian Wilson uit Terneuzen, die aan zijn zevende seizoen gaat beginnen bij de Zeeuws-Vlaamse hoofdklasser. Hij is dus niet van club gewisseld, maar heeft dat gevoel wel een beetje. "Er zijn veel nieuwe jongens die ik niet ken", zegt Wilson. "Ik ben erg benieuwd naar hun niveau. Ik denk dat we over een paar weken wel weten wat voor vlees we in de kuip hebben."

Fabian Wilson over de vele veranderingen in de selectie van Hoek:

De doelstelling steekt Hoek al jaren niet onder stoelen of banken en dat doet het ook dit jaar niet. De ploeg wil zo hoog mogelijk eindigen en promoveren naar de Derde divisie. "Wij zijn Hoek", zegt trainer Jannes Tant. "En dat is een ambitieuze club. Daar moet je je niet achter verschuilen. Wij willen zo hoog mogelijk eindigen en we zullen wel zien of dat het kampioenschap is of via de eindronde promoveren. We gaan elke week ons stinkende best doen."

Trainer Jannes Tant is duidelijk over de ambities van zijn ploeg:

De spelers van Hoek hebben zes weken de tijd om aan elkaar te wennen. De competitie start op zaterdag 2 september. Een week eerder wordt gespeeld in de tweede ronde van de KNVB beker.