Dode lichamen maken indruk: bijzonder en een beetje eng tegelijk

Is het nou intrigerend? Of luguber? Tot half augustus kan iedereen in Vlissingen dode lichamen tot in detail bekijken en zelfs aanraken.

Reizende tentoonstelling In het Arsenaal in Vlissingen begon maandag de expositie Real Human Bodies. De reizende tentoonstelling is tot en met 15 augustus te zien en moet duizenden mensen trekken. Bezoekers op de eerste dag zijn onder de indruk. Ook onze verslaggever Mark Rijk: Het is opvallend dat iedereen op een fluistertoon praat en dat er met respect wordt gesproken over de lichamen. Twee dames uit België zijn speciaal naar Vlissingen gekomen om de tentoonstelling te zien. "Ik ben vooral erg benieuwd naar de hersenen. Mijn man heeft een problemen met het spraakgedeelte van de hersenen en dat kan ik nu eens van dichtbij bekijken." 10.000 mensen op wachtlijst De lichamen en lichaamsdelen die worden getoond zijn van mensen die voor hun dood hebben aangegeven dat hun lichaam mag worden gebruikt. Volgens organisator Ed Mareco staan ruim 10.000 mensen op een wachtlijst om dat ook te kunnen doen. Dode lichamen. Luguber of interessant? (foto: Omroep Zeeland)