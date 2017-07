Zeeland wordt wakker: Wielrenner overleden, burgemeester en lijken

Wielrenner overleden bij ongeluk op Oud Ferdinandusdijk bij Absdale (foto: HV Zeeland)

Weer wielrenner overleden

In de gemeente Hulst is gisteravond weer een wielrenner overleden na een aanrijding. Het ongeluk gebeurde rond 18.50 uur op de Oud Ferdinandusdijk bij Abdele. Zondag overleed ook al een wielrenner in Hulst na een aanrijding.

Klitsie waarnemend burgemeester Goes

Commissaris van de Koning Han Polman heeft Herman Klitsie (68) benoemd tot waarnemend burgemeester in Goes. Hij begint op 8 september, de dag dat de huidige burgemeester - René Verhulst - vertrekt naar de gemeente Ede.

Dode lichamen

Is het nou intrigerend? Of luguber? Tot half augustus kan iedereen in Vlissingen dode lichamen tot in detail bekijken en zelfs aanraken.

Visplekken

Door heel Zeeland worden deze zomer de waterkwaliteit en de faciliteiten bij visplekken onderzocht. Dat is een project van Sportvisserij Zuidwest Nederland om uiteindelijk tot meer en betere visplekken te komen.

Weer

Het is een vrij zonnige dag. De wind is naar het noordoosten tot oosten gedraaid en voert warme lucht aan. Zo lopen de temperaturen vandaag snel op. Het wordt maximaal 26 tot 28 graden. Daarbij waait er meestal een matige noordoostelijke wind, veelal kracht 3 tot 4.

Vanavond en vannacht trekken meer wolkenvelden over. Ook zijn stevige buien op weg van België richting de Noordzee. Een enkel buienexemplaar zou ook onze provincie kunnen schampen. Het koelt af tot rond 19 graden.

Morgen wordt het tropisch warm. Eerst schijnt de zon, later betrekt het en valt er ook een pittige onweersbui. Het wordt 30 graden.