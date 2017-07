Veroorzaker dodelijk wielerongeluk Absdale was dronken en had geen rijbewijs

Dodelijk ongeluk bij Absdale (foto: HV Zeeland)

De 48-jarige automobilist verloor rond 19.00 uur waarschijnlijk de macht over het stuur nadat hij in de berm terecht was gekomen. Bij het corrigeren raakte hij de wielrenner frontaal, om vervolgens zelf in de sloot naast de dijk terecht te komen.

Slachtoffer uit Terneuzen

Bij het ongeluk kwam een 60-jarige man uit Terneuzen om het leven. Agenten hebben nog geprobeerd de wielrenner te reanimeren.

De bestuurder is door de politie aangehouden. Hij zit nog vast. Volgens de politie was de Ferdinandusdijk onlangs van nieuwe grind voorzien en gold er een maximale snelheid van 30 kilometer per uur.

Tweede wielerongeluk

Zondagavond kwam nog geen tien kilometer verder een 64-jarige wielrenner uit het Belgische Temse om het leven na een aanrijding met een automobilist. Deze bestuurder is na het ongeluk doorgereden.

