Negen fietsers verongelukt in twaalf maanden

Overzicht twaalf maanden

Klik op een locatie voor details (datum, geslacht en leeftijd slachtoffer) van het ongeluk.

Wielrenners

De afgelopen twee dagen kwamen bij ongelukken in Hulst en Absdale twee wielrenners van 64 en 60 jaar om het leven. De vermoedelijke veroorzaker van het ongeluk, zondagavond, in Hulst is doorgereden. De politie is nog op zoek naar hem of haar.

Dodelijk ongeluk bij Absdale (foto: HV Zeeland)

De automobilist die maandagavond bij Absdale de wielrenner frontaal raakte, zit nog vast. Hij was op het moment van de aanrijding dronken. Ook was hij niet in bezit van een rijbewijs.

Oorzaak fietsongelukken