Blauwalg ook gesignaleerd in Hulst

Toen werden de Veerse Watergang ten noorden van Middelburg, de vijver aan de Schoolstraat in Nieuwerkerk en de Otheense Kreek bij Terneuzen genoemd als plekken waar blauwalg voorkomt. Het waterschap en de gemeente plaatsen vandaag waarschuwingsborden langs de Bierkaai en de Binnenvest.

Waarschuwing voor blauwalg (foto: Omroep Zeeland)

Let op blauwalg

Omdat de aanwezigheid van blauwalg van dag tot dag kan verschillen, vraagt het waterschap mensen om zelf alert te zijn op blauwalg. Blauwalg is een bacterie die bij hogere temperaturen in stilstaand en zuurstofarm water kan ontstaan. Het is te herkennen als een stinkende olieachtige laag op het water drijft, stinkt en vooral voorkomt in stilstaand water.

Mensen die in aanraking komen met blauwalg, of die algen tijdens het zwemmen binnenkrijgen, kunnen last krijgen van irritaties aan ogen of huid. Ook kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn en maag- en darmklachten. Het waterschap raadt mensen dan ook aan om niet in besmet water te gaan zwemmen.

